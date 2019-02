Boekenwurm Van Beek: ’Wat gebeurt hier?’

„Ik kon tot laatste moment doorrijden en toen bijna niemand aan mijn tijd kwam, dacht ik: wat gebeurt hier? Al met al een mooie opsteker dit.”

Eigenlijk heeft Van Beek haar vorm een maand te laat te pakken. Bij de NK afstanden slaagde ze er niet in om zich te plaatsen voor de WK afstanden, die donderdag in Inzell beginnen. „Echt jammer, toen heb ik het verkloot.”

Lotte van Beek in actie op de 1000 meter. Ⓒ EPA

Op de 1500 meter (1.56,13) volgde een tweede podiumplek. Wederom achter Bowe (1.55,89), maar vóór landgenote Joy Beune (1.57,15), die haar eerste World Cup-medaille kreeg omgehangen.

Bekijk ook: Primeur voor piepjonge Beune in Hamar

Dankzij haar vierde positie in het klassement mag Van Beek tijdens de wereldbekerfinale in Salt Lake City in actie komen op de schaatsmijl. „Gelukkig heb nog iets moois om naar uit te kijken.”

Maar eerst de WK afstanden. Van Beek is reserve op de 1500 meter en mag nog hopen op een plekje in de achtervolgingsploeg. „En ik ga natuurlijk Esmee Visser en Ireen Wüst steunen.”

Van Beek voelde zich in Hamar behoorlijk alleen zonder haar teamgenoten. Visser kwam alleen op vrijdag in actie, terwijl Wüst helemaal niet afreisde. „Normaal spelen we altijd spelletjes. Van Kolonisten van Catan tot Risk. Tijdens ons trainingskamp in Fort-Romeu hebben we bijna meer gespeeld dan getraind. En we hebben toen écht veel getraind. Dit weekeinde was ik wat eenzaam, ik heb drie boeken uitgelezen.”