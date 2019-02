Vijf op een rij voor superieure Van Gerwen

De 29-jarige Nederlander veroverde zondagavond in Milton Keynes voor de vijfde keer op een rij de titel bij het tv-toernooi van de PDC. In de finale won de drievoudig wereldkampioen met 11-5 in legs van James Wade. De zege levert de Brabander

Vanaf 2015 won Van Gerwen in de finale achtereenvolgens van Raymond van Barneveld, Dave Chisnall, Gary Anderson en in 2018 opnieuw van Van Barneveld. In 2014 leed hij tegen Mervyn King zijn laatste nederlaag bij The Masters.

Tot 3-3 ging het gelijk op. Vervolgens schudde Van Gerwen de linkshandige Engelsman zonder problemen af. De nummer één van de wereld frusteerde zijn opponent met finishes an 124 en 170. Beide keren vond hij zonder problemen de bulls-eye.

Van Gerwen won afgelopen dagen achtereenvolgens van Jonny Clayton, Mensur Suljovic en in de halve finales van Dave Chisnall. Dat drietal kwam er niet aan te pas tegen de Nederlander. Van Gerwen liet zaterdag al optekenen dat de concurrentie simpelweg niet goed genoeg is om zijn nummer één-positie op de wereldranglijst te bedreigen.

Michael van Gerwen toont zijn emoties. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG