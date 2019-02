Geen breuk voor Bergwijn

Niet de dikke 5-0 overwinning op Fortuna Sittard, maar de fysieke gesteldheid van de man van negen doelpunten en tien assists is vandaag het gesprek van de dag bij koploper PSV. Bergwijn schreeuwde het uit nadat hij bij een poging om te scoren zijn rechterbeen leek te overstrekken. De drievoudig international van het Nederlands elftal werd met een brancard van het veld gedragen. De vrees voor een breuk bleek echter ongegrond.

Afgaande op het eerste onderzoek in het ziekenhuis lijkt Bergwijn met de schrik vrij te komen, maar het was gisteravond laat nog te prematuur om conclusies te trekken. Vandaag of morgen moet aanvullend onderzoek definitief uitsluitsel geven. De kans is aanzienlijk dat Van Bommel en ook bondscoach Ronald Koeman opgelucht adem kunnen halen.

In de titelrace met Ajax kan de aan- of afwezigheid van Bergwijn weleens doorslaggevend zijn. De twintigjarige buitenspeler heeft zich niet voor niets in de kijker gespeeld bij de grootste clubs van Europa.