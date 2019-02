Van Persie is niet fout geweest in oorlog

Valentijn Driessen Ⓒ De Telegraaf

Nooit ofte nimmer je verleden en/of je helden verloochenen als voetbalclub. Wie dat toch doet, moet je op z’n nummer zetten in plaats van weg te duiken, zoals de directie van Excelsior doet. De (jonge) leden van supportersvereniging Pro Excelsior willen in meerderheid geen Robin van Persie Tribune op Woudestein, omdat hij nooit in het eerste elftal heeft gespeeld en niet afbouwt bij de Kralingse club.