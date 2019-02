Neres maakt het Ten Hag ’lastig’

De Braziliaan viel tegen VVV-Venlo uitstekend in en had als vervanger van Dusan Tadic met een treffer en twee assists een belangrijk aandeel in de ruime Amsterdamse zege (6-0).

Neres, op wie het Chinese Guangzhou Evergrande vergeefs 43 miljoen euro bood, kan inmiddels uitstekende statistieken overleggen. De laatste zes duels in de Johan Cruijff ArenA was hij bij acht Ajax-treffers (twee goals, zes assists) betrokken.

Extra knap, omdat hij in die zes wedstrijden maar 297 minuten speelde. Elke 37 minuten is hij betrokken bij een doelpunt, waarmee hij het Erik ten Hag ’lastig’ hoopt te maken.