Tagliafico wil Ajacieden ’besmetten’ met passie

Nicolas Tagliafico in duel met Patrick Joosten Ⓒ Rene Bouwman

AMSTERDAM - Ajax moet bidden dat Nicolas Tagliafico de rest van het seizoen fit blijft. De Argentijnse terriër gaf tegen VVV-Venlo het juiste voorbeeld, tackelde erop los, liep ruimtes dicht en nam de Amsterdammers daarmee op sleeptouw. Zijn tegen Feyenoord zo gemiste passie sloeg over op zijn ploeggenoten, die met het ene na het andere prachtige doelpunt de ’kater van De Kuip’ wegspoelden: 6-0. „Het was verschrikkelijk om Ajax-Heerenveen en Feyenoord-Ajax op tv te moeten kijken. Ik wilde meedoen”, zei de onmisbaar gebleken linksback. „6-2 is een schande.”