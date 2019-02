Van der Poel: ’Eindelijk heb ik dit tricot terug’

BOGENSE - Vader Adrie van der Poel ijsbeerde onrustig door de materiaalpost, terwijl zoon Mathieu een nieuw kunstwerk schilderde. Hij danste sierlijk over het technische parcours in het Deense Bogense, waar verder niemand ook maar in de buurt kwam om zijn passen te volgen. Ook Wout van Aert, die drie jaar lang de wereldtitel veldrijden voor zijn neus weggriste, moest deze keer genoegen nemen met zilver en de regenboogtrui aan Van der Poel laten.