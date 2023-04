Nyck de Vries gefrustreerd na baaldag in Melbourne

,,Het is heel frustrerend en jammer dat het zo moet eindigen. Het was alsof we vandaag niets goed konden doen, terwijl ik niet denk dat we fouten hebben gemaakt”, aldus De Vries, wiens teamgenoot Yuki Tsunoda uiteindelijk naar de tiende plaats reed. ,,Ik probeer ook naar de positieve punten te kijken. Onze starts waren beter dan de eerste weekenden en in de kwalificatie hebben we een klein beetje progressie geboekt.”

De Vries startte op Albert Park op de harde band, in de hoop lang door te kunnen rijden. Die tactiek pakte niet goed uit, omdat iedereen een gratis pitstop kon maken bij de eerste rode vlag-situatie. De Vries viel kort daarna ook nog eens terug, nadat hij was aangetikt door Esteban Ocon. Na de tweede herstart werd hij van het asfalt gekegeld door Sargeant en was zijn race dus alsnog voorbij. ,,In allebei de gevallen was het een race-incident, denk ik”, stelde De Vries. ,,Ik denk dat Logan zijn rempunt een beetje verkeerd inschatte. Dat kan gebeuren, iedereen maakt fouten.”