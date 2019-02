Anacona pakt eindzege in Ronde van San Juan

De wielrenner van Movistar had met de zege in de vijfde etappe de leiding in het klassement overgenomen van de Fransman Julian Alaphilippe en heeft zijn voorsprong met succes verdedigd. Alaphilippe werd tweede op 35 seconden, de Spanjaard Oscar Sevilla werd derde.

De zevende etappe met start en finishplaats in San Juan werd een prooi voor de Ierse sprinter Sam Bennett. De wielrenner van Bora-hansgrohe versloeg na 141 kilometer de Colombiaan Alvaro José Hodeg en zijn Slovaakse ploeggenoot Erik Baska.