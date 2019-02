’Excelsior laat naam van Van Persie door het slijk halen’

Dat schrijft Valentijn Driessen, chef voetbal van Telesport, maandagochtend in zijn column. „Maar hij gaat de discussie uit de weg, komt niet met een duidelijk statement dat de tribune niet van naam verandert. Hij wil er ’verstandig beleid op ontwikkelen’. Wat een slapjanus. De Haan verschuilt zich, bang om supporters tegen de haren in te strijken”, vindt Driessen, nadat een deel van de harde kern van Excelsior vorige week liet weten een andere naam te willen voor de tribune die nu vernoemd is naar de grootste speler die de club heeft voortgebracht.

Daadkracht

Driessen: „Ferry de Haan geeft ruimte om te sollen met het grootste clubicoon uit Excelsiors historie en tevens laat hij de naam van Van Persie door het slijk halen. Je laat Van Persie geen speelbal zijn van dat misselijke gecultiveerde ’harde kern-gedoe’ tussen Excelsior en Feyenoord. Van een directeur als De Haan verwacht je daadkracht, dat hij gevoel voor historie uitstraalt en moed toont supporters terecht te wijzen als ze zo duidelijk fout zitten.”

