Voormalig olympisch kampioen Matti Nykänen (55) overleden

De Fin, die bij de Olympische Winterspelen van 1984 in Sarajevo goud won op de 120 meter-schans, werd 55 jaar. Hij laat drie kinderen achter. Nykänen won in totaal vier keer olympisch goud. Naast zijn eerste plaats in Sarajevo veroverde hij vier jaar later in Calgary nog twee individuele gouden plakken en eentje met de Finse ploeg.

Nykänen won verder vier keer de wereldbeker, twee keer het Vierschansentoernooi en liefst 46 wereldbekerwedstrijden. Eind jaren tachtig ging het bergafwaarts met de flamboyante Fin, die een alcoholprobleem had en in de jaren na zijn actieve carrière regelmatig negatief in het nieuws kwam. Zo belandde hij meerdere keren voor zware mishandeling in de gevangenis.