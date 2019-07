Bernal huilt: ’Altijd van geel gedroomd’

Bernal nam de leiding over van Julian Alaphilippe in een etappe die 25 kilometer voor de finish werd beëindigd omdat hagelbuien en modderstromen een deel van het resterende parcours onbegaanbaar hadden gemaakt. De jury van de Tour besloot de doorkomst op de Col de l’Iseran, de voorlaatste berg, mee te laten tellen voor het algemeen klassement.

Bernal kwam daar als eerste boven, met 50 seconden voorsprong op Kruijswijk en Geraint Thomas. Julian Alaphilippe passeerde twee minuten later de top en verloor zijn gele trui aan Bernal. De 22-jarige Colombiaan Bernal verdedigt zaterdag in de laatste bergetappe een voorsprong van 45 seconden op Alaphilippe. Ook Geraint Thomas (1.03), Steven Kruijswijk (1.15) en Emanuel Buchmann (1.42) hebben nog uitzicht op de winst van de Tour.

„Het kan nog heel spannend worden”, zei Bernal. „Maar ik wil deze gele trui mee naar Parijs en Colombia nemen.”

Van Baarle: ’Meest bizarre rit ooit’

Dylan van Baarle zag Bernal, één van zijn kopmannen bij Team Ineos, in een curieuze etappe de gele trui overnemen van Julian Alaphilippe. „Zo gek heb ik het nog nooit meegemaakt”, zei hij. „Dit is wel mijn meest bizarre etappe ooit.”

De jury van de Tour besloot de tweede Alpenrit 25 kilometer voor het einde te beëindigen omdat hagel en modderstromen een deel van het resterende parcours naar Tignes onbegaanbaar hadden gemaakt. Bernal nam de gele trui over van Alaphilippe omdat de doorkomst op de voorlaatste Col de l’Iseran mee naar het algemeen klassement werd genomen. Bernal kwam vijftig tellen eerder boven dan Steven Kruijswijk en Geraint Thomas. Alaphilippe passeerde de top op 2.07.

„Het is mooi dat Bernal nu leidt”, zei Van Baarle. „Aan de andere kant denk ik dat hij er nog beter had voorgestaan als hij ook de laatste berg had kunnen beklimmen. Nu is het nog steeds spannend”, doelde hij op de voorsprong van Bernal op Alaphilippe (0.50), Thomas (1.03), Kruijswijk (1.15) en Emanuel Buchmann (1.42). „Dat is wel weer leuk voor het publiek. Het wordt weer een mooie rit zaterdag.”

