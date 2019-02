Bertens bewijst in Rusland mentaal steeds sterker te worden

Kiki Bertens met de trofee in Sint-Petersburg. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Ook in dit nog prille seizoen is al veel geschreven over de mentale gesteldheid van Kiki Bertens, vooral na haar vroege uitschakeling op de Australian Open. Met haar toernooizege in Sint-Petersburg bewijst de 27-jarige Nederlandse echter dat ze uitstekend met tegenslagen kan omgaan.