Brady apetrots na Super Bowl-zege: ’Hier doe ik het voor’

„Ongelooflijk, wat een jaar was dit voor ons”, zei Brady na de winst op Atlanta op Los Angeles Rams: 13-3. Aan stoppen denkt de grootheid van de NFL nog altijd niet. Nu Brady als eerste speler zes ringen binnen heeft, één meer dan Charles Haley, wil hij ook voor nummer 7 gaan. „Hier doe ik het allemaal voor”, zei de quarterback van de Patriots terwijl de confetti tussen de feestende fans op hem neer dwarrelde. „Wie zou hier nou niet gemotiveerd door blijven?”

Vorig jaar verloren de Patriots in de finale van Philadelphia Eagles (33-41). De ploeg uit de buurt van Boston sloeg zondagavond in Atlanta wel toe en won de Super Bowl voor de zesde keer in deze eeuw. Brady was er in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017 ook al bij, net als de gefortuneerde clubeigenaar Robert Kraft en Bill Belichick, met zijn 66 jaar de oudste coach die de Super Bowl wint. Brady werd vier keer gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de grote finale, maar dit keer moest hij die eer laten aan Julian Edelman, die tien passes ving voor in totaal 141 yards terreinwinst.

Parade

Uiteindelijk ging alle aandacht toch weer uit naar Brady, nu de meest succesvolle American footballer ooit. „Ik ben zó trots op dit team. Dit is voor ons allemaal een droom die uitkomt. Ik denk dat we dinsdag weer een parade of zo hebben hè”, zei Brady met een knipoog. De Patriots worden die dag gehuldigd in Boston.