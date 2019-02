Analyse: Mathieu van der Poel heeft hoofd vrij voor nieuwe doelen

Mathieu van der Poel na zijn veroverde wereldtitel veldrijden. Ⓒ Hollandse Hoogte

De regenboogtrui heeft voor Mathieu van der Poel een grotere waarde dan alleen het tastbare bewijs dat hij de beste veldrijder ter wereld is. Het zorgt er tevens voor dat zijn kop leeg is met het oog op het wegseizoen, waarin hij zich dit jaar gerichte doelen heeft gesteld. „Dit geeft een flinke steun. Als het nu voor een vierde keer niet was gelukt, was het in mijn hoofd gaan spelen”, liet hij weten.