Opstelling Oranje: Jurriën Timber moet wijken voor Matthijs de Ligt

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; F. de Jong, De Roon, Wijnaldum; Weghorst, Depay

Bij Oostenrijk is er plek voor Michael Gregoritsch. De spits viel in tegen Noord-Macedonië en was daarbij verantwoordelijk voor de 1-2. De Oostenrijkers wonnen uiteindelijk met 1-3.

Opstelling Oostenrijk: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger en Ulmer; Baumgartner, Schlager, Laimer en Alaba; Sabitzer en Gregoritsch.

Het Nederlands elftal kan zich donderdagavond al tijdens de tweede wedstrijd op het EK tegen Oostenrijk als groepswinnaar voor de achtste finales plaatsen. Na een zege in de Johan Cruijff ArenA kan Oranje de winst van de poule niet meer ontgaan.

Oostenrijk kan na een nederlaag nog wel in punten gelijkkomen met Nederland, net als Oekraïne. Maar bij een gelijke stand in de poule geeft het onderlinge resultaat de doorslag. Nederland won zondag van Oekraïne (3-2) en sluit maandag de poule af met een wedstrijd tegen Noord-Macedonië in de Johan Cruijff ArenA.

Als Nederland als eerste eindigt in de poule, dan speelt het op zondag 27 juni vanaf 18.00 uur in Boedapest tegen de nummer 3 van poule D, E of F. In het Ferenc Puskásstadion in de Hongaarse hoofdstad zijn zo'n 53.000 toeschouwers welkom.