Sancties geëist tegen Bahrein en Thailand in zaak-Al Araibi

De PFA wil dat de wereldvoetbalbond FIFA, de Aziatische federatie AFC en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stappen ondernemen tegen beide landen, omdat Hakeem Al Araibi nog altijd vastzit.

Politiek asiel

De 25-jarige voetballer uit Bahrein werd eind november opgepakt in Thailand. Bahrein heeft om uitlevering gevraagd van Al Araibi, die in 2014 naar Australië vluchtte en daar politiek asiel kreeg. Hij speelt voor de Australische club Pascoe Vale FC.

Al Araibi moest maandag weer verschijnen voor de rechter in Bangkok, die zich over het uitleveringsverzoek buigt. Met zijn voeten geboeid schuifelde hij vanuit een politiebus de rechtbank in. „Alsjeblieft Australië, laat me niet naar Bahrein sturen. Bahrein zal me niet verdedigen”, riep hij naar verslaggevers.