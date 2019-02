’Groeibriljant Stengs is niet te stoppen’

Calvin Stengs tikt de 4-0 langs FC Emmen-keeper Kjell Scherpen. Ⓒ Hollandse Hoogte

ALKMAAR - Met Calvin Stengs heeft AZ een groeibriljant in huis, voor wie een mooie toekomst in het verschiet ligt. Dat stelt voormalig Oranje-international Kees Kist na afloop van het competitieduel met FC Emmen (5-0 zege). „Calvin is een vrij complete voetballer en heeft de potentie om de absolute top te halen”, aldus de rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement.