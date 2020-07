Engelsen bewijzen voetbalicoon Jack Charlton laatste eer

"Jack was enorm trots op zijn geboorteplaats, daarom hebben we besloten om de rouwstoet door Ashington te laten gaan", zei zijn zoon John. "We wilden ook de lokale bevolking de kans geven om afscheid te nemen van Jack." De afscheidsdienst vond in besloten kring plaats in het iets verderop gelegen Newcastle. Vanwege de coronamaatregelen konden daar slechts twintig familieleden bij aanwezig zijn.

Charlton overleed op 10 juli. Hij werd in 1969 kampioen van Engeland met Leeds United, de club waar hij zijn hele carrière voor speelde. Charlton maakte net als zijn jongere broer Bobby deel uit van het Engelse elftal dat in 1966 in eigen land de wereldtitel veroverde. Beide Charltons hadden een basisplaats in de finale tegen West-Duitsland.

Een fan van Charlton neemt afscheid van de voetballlegende. Ⓒ EPA

Jack Charlton ging na zijn actieve carrière verder als trainer. Hij was jarenlang bondscoach van Ierland, het land waarin hij ook grote populariteit verwierf. De Engelsman leidde de Ierse ploeg op het WK 1990 naar de kwartfinales. Op de Ierse ambassade in Londen hing de vlag dinsdag halfstok.