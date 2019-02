Luiten schiet na Saudisch succes omhoog op wereldranglijst

De 33-jarige Rotterdammer eindigde afgelopen week als zesde op het Saudi International, een nieuw toernooi op de Europese Tour. Op de mondiale ranglijst steeg Luiten daardoor van de 78e naar de 67e plek.

De Nederlandse golfer duikelde vorig jaar uit de top-100, omdat hij maandenlang geen toernooien kon spelen wegens een polsblessure. Aan het einde van 2018 was Luiten de nummer 118 van de wereld. Na zijn derde plaats afgelopen maand in Abu Dhabi keerde hij terug in de top-100. Luiten streeft naar een plek bij de vijftig beste golfers, want dan is hij verzekerd van een startbewijs voor de majors.

Phoenix Open

De Engelsman Justin Rose voert de ranglijst aan. De Amerikaan Rickie Fowler kwam de top-10 binnen door het Phoenix Open te winnen. De 30-jarige Fowler leek zijn kansen in de slotronde te vergooien met een triple-bogey (+3) op de elfde hole, maar hij herstelde zich en won het toernooi dankzij twee birdies op de laatste drie holes.

Fowler bleef de Zuid-Afrikaan Branden Grace twee slagen voor.