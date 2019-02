Blije Van Gerwen: ’Er zit nog meer in de tank’

„Ik ben erg blij, want ik hou van dit toernooi”, reageerde de regerend wereldkampioen na zijn gewonnen finale (11-5) tegen James Wade bij de PDC. „Ik speelde niet fenomenaal en er zit nog meer in de tank, maar ik hoop dat dit de start is van opnieuw een goed jaar.”

Van Gerwen was met 11-5 te sterk voor The Machine, en trok zo de lijn van het gewonnen WK vorige maand direct door. „De tour wordt elk jaar zwaarder en ik probeer natuurlijk steeds beter te worden. Hier goed starten geeft je vertrouwen voor de rest van het seizoen, dus ik ben blij dat ik dat heb gedaan.”

De veelvraat uit Vlijmen gaf tegenstander Wade ook de credits. „Dat verdient James voor de manier waarop hij hier heeft gespeeld en dat hij de finale heeft bereikt. Ik denk dat veel mensen hem onderschatten.”