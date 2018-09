Larsson schrijft brief: 'Vriendschappen voor het leven'

Larsson kwam de voorbije weken niet meer in actie voor Heerenveen, omdat hij zijn zinnen had gezet op een transfer. De aanvaller veroorzaakte ophef toen hij weigerde te poseren voor de selectiefoto van Heerenveen. Toch heeft Larsson voornamelijk warme herinneringen aan zijn tijd in Friesland. 'Na drie jaar bij SC Heerenveen is het tijd om gedag te zeggen tegen de club die me zowel op als buiten het veld geholpen heeft bij mijn ontwikkeling', schrijft Larsson op zijn Instagram. 'Het is niet op de manier geëindigd zoals ik dat het liefst gewild had. Ik hoop dat iedereen weet wat ze moeten geloven en wie ik echt ben. Ik heb vriendschappen voor het leven gesloten en heb personen en fans ontmoet die ik nooit zal vergeten.'

