Tegenvaller Premier League: Anderson trekt zich terug

„Zelfs als ik een beetje ga trainen, heb ik al enorm veel pijn”, zei de 48-jarige Schot, die in de halve finale van het afgelopen WK werd vernederd door Michael van Gerwen: 6-1. De Brabander versloeg vervolgens ook Michael Smith en pakte zo zijn derde wereldtitel. Anderson ontbrak afgelopen weekeinde ook al op The Masters, die weer werd gewonnen door Van Gerwen. „Als ik nu geen rust neem, riskeer ik volgens mijn fysiotherapeut langdurige schade.”

Vervanger

Onbekend is wie Anderson vervangt in de lucratieve wedstrijdenreeks, die donderdag in Newcastle begint. Van Gerwen treft daar weer Smith. Raymond van Barneveld start zijn laatste deelname aan de Premier League tegen James Wade. Op 27 en 28 maart staan twee speelrondes in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy op het programma.