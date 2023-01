Premium Het beste van De Telegraaf

Eerder dit seizoen deed Kenzo Goudmijn eigen club ook al pijn Peer Koopmeiners zorgt voor Kees Luijckx-alarm bij AZ: ’Ik wil gewoon winnen’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Peer Koopmeiners verruilde AZ deze winter voor Excelsior. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - AZ flirt met de winterverhuur van Peer Koopmeiners (22) aan Excelsior, uitgerekend woensdag de tegenstander in het bekertoernooi, met uitschakeling in Kralingen. Het is voor de club uit Alkmaar immers de goden verzoeken om spelers tijdelijk te stallen op ’Woudestein’. Zo versloeg Excelsior met een uitblinkende AZ-huurling Kenzo Goudmijn dit seizoen nog de ploeg van Pascal Jansen. Maar de verbannen Kees Luijckx bakte ze zestien seizoenen geleden helemaal bruin.