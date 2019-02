Van Duinen: ’Bazoer aparte jongen, hij begon over geld’

„Ik vond het een beetje een aparte jongen”, aldus de spits van de Zwollenaren, die met een rake strafschop en een knappe individuele actie hoogstpersoonlijk de 2-3 achterstand in een 4-3 overwinning om boog. Tijdens de wedstrijd was Bazoer al voortdurend aan het bekvechten met Van Duinen.

Geld

„Hij begon over geld en zo”, vertelt Van Duinen. „Met Kenneth Paal en Younes Namli was hij ook bezig. Ik heb gezegd: ’Joh, geluk is niet te koop’”, aldus de spits, die na afloop zag hoe Bazoer rood kreeg omdat hij de vierde official een duw had gegeven.

