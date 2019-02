’Lichaam gevonden in vliegtuigwrak Sala’

Dat meldt de Britse luchtvaartinspectie. Er is nog niet bekend gemaakt of het lichaam van Sala is of dat van de piloot die het toestel bestuurde, David Ibbotson. „Tragisch genoeg is op onze videobeelden één inzittende te zien in het midden van het wrak. Het onderzoeksteam bekijkt nu welke volgende stappen genomen worden, na overleg met de politie en de families van de piloot en de passagier”, meldt de AAIB, het Britse onderzoeksteam voor vliegtuigongelukken.

Een onderwaterfoto van het vliegtuigwrak. Ⓒ Screenshot Sky News

Volgens een van de onderzoekers, David Mearns, heeft de boot FPV Morven het toestel zondagmorgen gevonden. Die locatie is met het Britse onderzoeksteam voor vliegtuigongelukken (AAIB) gedeeld, die het vliegtuig, een Piper Malibu, met het zoekschip GEO OCEAN III en een onderwaterrobot hebben geïdentificeerd.

Nare droom

De vader van de Argentijnse voetballer reageerde maandag met afgrijzen op het nieuws dat het wrak van het vliegtuigje waarin zijn zoon Het Kanaal over vloog, was gevonden. „Ik kan dit niet geloven”, zei vader Sala. „Het is net een nare droom.”

De 28-jarige Argentijnse voetballer Sala was op 21 januari van dit jaar met piloot Ibbotson op weg van Frankrijk naar Cardiff in Wales, waar hij een miljoenencontract had getekend. De nieuwe aankoop van Cardiff City FC kwam nooit aan. De club uit Wales nam Sala twee weken geleden voor 20 miljoen euro over van de Franse subtopper.