Bosz moet Havertz en Bender voorlopig missen

Aanvoerder Bender liep afgelopen week in de aanloop naar de gewonnen thuiswedstrijd tegen Bayern München (3-1) een hamstringblessure op. Toptalent Havertz viel zaterdag kort voor rust uit met heupklachten.

„Ik weet niet hoe lang we ze precies kwijt zijn”, zei Bosz, wiens elftal indruk maakte tegen de regerend kampioen van Duitsland. De 55-jarige Apeldoorner begon bij Leverkusen met een nipte nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach, maar door zeges op VfL Wolfsburg en Bayern München is zijn ploeg opgeklommen naar de zevende plaats in de Bundesliga.

Dinsdag speelt Leverkusen voor de Duitse beker tegen 1. FC Heidenheim, dat uitkomt op het tweede niveau. „Dit wordt een compleet andere wedstrijd dan tegen Bayern”, aldus Bosz. „Maar dat betekent niet dat het makkelijker is. Bekerwedstrijden zijn altijd speciaal.”