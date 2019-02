Kist ziet ’nieuwe Matthijs de Ligt’ in Alkmaar

„Neem Teun Koopmeiners”, zegt de oud-international, die de linkspoot beoordeelde met een 7,5. „Hij is door AZ zelf opgeleid en is een verdediger die zijn mannetje staat. Hij doet mij soms een klein beetje aan Matthijs de Ligt denken”, maakt Kist de toch wel opmerkelijke vergelijking met de captain van Ajax.

Tussen de linies

„Hij is krachtig gebouwd en schuwt de duels niet. Of Guus Til, die zaterdagavond ook heel goed speelde. Hij voetbalde lekker tussen de linies in. Daar houd ik van, want dan is het heel moeilijk om zo’n jongen af te stoppen.”

Met drie spelers is AZ hofleverancier in het elftal van de week. Naast Koopmeiners (7,5) behoorden ook rechtsback Jonas Svensson (7) en Calvin Stengs (8) tot de uitblinkers van de twintigste speelronde in de Eredivisie.

Het elftal van de week, met plaats voor drie spelers van AZ.

