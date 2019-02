De Zwaan maakt opwachting in Premier League

De PDC heeft besloten om geen vaste vervanger aan te wijzen voor Gary Anderson, die zich heeft teruggetrokken wegens rugklachten.

In plaats daarvan laat de PDC de plek van Anderson in het speelschema tijdens de eerste negen speelrondes steeds door een andere darter opvullen. Jeffrey de Zwaan krijgt zo ook de kans om te debuteren in de Premier League. De 22-jarige Zuid-Hollander mag op 28 maart in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy aantreden tegen Rob Cross, de wereldkampioen van 2018.