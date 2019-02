Inspectie tevreden over Ajax-onderzoek Nouri

Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van Medisch Contact. Het aanstormende voetbaltalent van Ajax liep blijvend zwaar hersenletsel op.

Na intern onderzoek verklaarde Ajax eerder dat de zorg op het veld niet helemaal goed was verlopen. De inspectie vroeg Ajax daarom speciaal calamiteitenonderzoek te doen. „Ajax heeft het onderzoek voortvarend aangepakt, ondanks het gebrek aan ervaring met calamiteitenonderzoek in de zorg”, aldus een woordvoerster.

Doel van zo’n onderzoek is om herhaling te voorkomen en er van te leren. „Ajax heeft op basis van het calamiteitenonderzoek verbetermaatregelen getroffen. Het is belangrijk dat ook de direct betrokkenen leren van de gebeurtenissen. Wij hebben Ajax gevraagd dat aspect nog wat beter aan te pakken. Wij hebben er vertrouwen in dat Ajax dat zal doen”, zegt de inspectie.