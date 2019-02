Webber: ’Verandering Ferrari en Red Bull noodzakelijk’

„Het was broodnodig”, zegt Webber tegen Speedweek over Red Bulls overstap van Renault- naar Honda-motoren en de personele wijzigingen bij Ferrari. Mede daardoor hoopt Webber dat de twee renstallen de heerschappij van Mercedes kunnen bedwingen.

Mercedes is namelijk al jaren de onbetwiste nummer één. Het Duitse raceteam pakte vijf coureurstitels (vier keer Lewis Hamilton en eenmaal Nico Rosberg) en vijf constructeurstitels op rij.

Motorwissel

„Het was noodzakelijk en ze waren eraan toe”, zegt Webber over Red Bull, waar hij zelf tussen 2007 en 2013 voor reed. De relatie tussen Renault en Red Bull stond al een tijdje op scherp en dat had voornamelijk met Red Bulls onvrede over de geleverde Renault-motoren te maken. Dat ondervonden Red Bull-coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo ook, die vaak wegens technische problemen de race niet uit konden rijden.

„De Honda-motor geeft Red Bull nieuwe energie. Het wordt wel een behoorlijk grote uitdaging voor Honda om de motor voor een langere periode top te laten presteren. Met de kwalificaties komt het wel goed, maar om ook tijdens de races het beste eruit te halen is een ander verhaal. Dat heeft tijd nodig.”

Ferrari

Met de personele veranderingen doelt de Australiër onder andere op de komst van Charles Leclerc, die het stoeltje overnam van Kimi Raikonen. „Hij kan Vettel behoorlijk wat hoofdpijn bezorgen, vooral tijdens de kwalificaties”, vertelt Webber over het 21-jarige racetalent.

Charles Leclerc, hier in Ferrari-outfit, pakte vorig seizoen in de Sauber 39 punten. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Raikonen was vorig jaar af en toe sterk, maar hij zit in de herfst van zijn carrière. Leclerc is als nieuwkomer veel hongeriger en hij heeft enorm veel potentie. Hij is snel, intelligent en een echte winnaar”, zegt de negenvoudig Grand Prix-winnaar vol lof over de Fransman, die in de ogen van Webber eerst nog de nodige ervaring op zal moeten doen in het rijden voor een groot team.

