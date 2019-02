Ferrari wil budget 2019 verhogen

Het Italiaanse Formule 1-team moet het al sinds 2008 doen zonder prijzen. Toen won het zijn laatste constructeurstitel. De laatste individuele prijs kwam een jaar eerder, toen werd Kimi Raikonen wereldkampioen.

Ambitieus

Ferrari ziet Mercedes de Formule 1-wereld al jarenlang domineren. Vorig seizoen ging de renstal uit Duitsland er opnieuw met de dubbele titel vandoor. Ondanks het ’beste seizoen in jaren’ is Ferrari-baas Louis Camilleri ontevreden. „We blijven een vooruitstrevend team. We zijn altijd ambitieus en dat willen wij extra benadrukken door ons budget voor 2019 te verhogen. Daarmee houden wij ook rekening met de regels voor in de toekomst”, zegt Camilleri tegen Autosport.com

Revolutie

Het is vooralsnog onduidelijk wat de nieuwe teambaas precies bedoelt met ’regels voor in de toekomst’. Maar vermoedelijk doelt Camilleri op de veranderingen die eraan zitten te komen in 2021, al zijn de regelaanpassingen nog niet officieel gepresenteerd. De plannen om turbogedreven hybridemotoren te ontwikkelen liggen wel al klaar.

Daarnaast hebben zowel Ferrari, Mercedes als Red Bull zo hun bedenkingen bij de geplande 2021-revolutie van Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, over het beperken van teamuitvagen.