’Christian was super aardig, heel bescheiden, bijna niet-voetballer-achtig’ Vitessenaren herinneren ’lieve’ Atsu om karakter, kwaliteiten én dansjes

Door Jeroen Kapteijns en Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Christian Atsu was volgens zijn oud-teamgenoten rustig, lief, vrolijk. „Gewoon een fijne ploeggenoot.” Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Het overlijden van Christian Atsu doet de harten van vele Vitessenaren bloeden. De Ghanees verdedigde in 2013/2014 als huurling van Chelsea een seizoen lang de geel-zwarte clubkleuren van de Arnhemmers en was dat jaar een van de uitblinkers. Met vijf doelpunten en zes assists was hij er medeverantwoordelijk voor dat de ploeg van toenmalig trainer Peter Bosz tijdens de winterstop bovenaan stond in de Eredivisie. Uiteindelijk eindigde Vitesse als zesde. „Als we hadden gewonnen stond hij altijd vrolijk te dansen in de kleedkamer”, heeft Marko Vejinović levendige herinneringen aan zijn overleden oud-ploeggenoot.