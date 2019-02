Voormalig Formule 1-teambaas de klos

De voormalig eigenaar en teambaas van Formule 1-renstal Force India moet in zijn geboorteland terechtstaan voor belastingfraude en witwassen.

Javid heeft gehoor gegeven aan een uitspraak van een rechtbank in Londen, die twee maanden geleden besliste dat Mallya terug moet naar India. De 63-jarige zakenman hoeft niet per direct weg uit Engeland; hij heeft nog 14 dagen de tijd om in beroep te gaan.

Mallya ’vluchtte’ in maart 2016 naar Groot-Brittannië toen de bodem hem te heet onder de voeten werd in India. De beschuldigingen over financiële malversaties stapelden zich op. Mallya zou na het faillissement van zijn eigen luchtvaartmaatschappij Kingfisher in 2012 nog zo’n 1,3 miljard euro verschuldigd zijn aan Indiase banken.

Spyker

De Indiase miljardair nam in 2007 het Formule 1-team Spyker over en veranderde de naam in Force India. De renstal kwam afgelopen jaar in financiële problemen, mede door de schulden van Mallya. Een groep investeerders, onder aanvoering van de Canadese miljardair Lawrence Stroll, nam de bijna failliete boedel over en redde het team van de ondergang. Lawrence Stroll is de vader van Lance Stroll, die komend jaar voor het team rijdt, dat nu de naam Racing Point draagt.

Mallya beweert dat hij vorig jaar juli een aanbod heeft gedaan om al zijn schulden terug te betalen.

Bekijk ook: Indiase zakenmagnaat mag uitgeleverd worden