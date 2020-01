Ajax door spanningen via Cyprus naar Qatar

Beide clubs informeerden bij Buitenlandse Zaken of het verstandig was om het trainingskamp door te zetten, waarbij ze te horen kregen dat er geen verhoogd risico was en dat ze gewoon naar Doha konden afreizen. De nationale ploeg van de Verenigde Staten, die net als PSV zijn intrek genomen zou hebben in de gigantische wolkenkrabber The Torch (ook bekend als Aspire Tower), besloot het trainingskamp wél te schrappen vanwege de spanningen tussen Amerika en Iran.

Ajax ondervond ook gevolgen van het wapengekletter. De Amsterdammers vlogen niet met een lijnvlucht zoals PSV, maar met een charter, die vanwege de grote afstand een geplande tussenstop moest maken. Vanwege de actuele situatie werd besloten het luchtruim van Iran te mijden, zodat de tussenstop verlegd moest worden naar Cyprus.