Bergwijn met de schrik vrij

De aanvaller van PSV viel tegen Fortuna Sittard uit met een op het oog zware blessure, maar ook uit de MRI-scan bleek dat er geen sprake is van ernstige schade in zijn onderbeen.

Zondagavond werd al duidelijk dat er geen sprake was van een breuk. Of Bergwijn zondag tegen FC Utrecht alweer zou kunnen spelen, is nog onbekend.

Bergwijn kan in maart ook voor het Nederlands elftal in actie komen tijdens de kwalificatieduels voor het EK met Wit-Rusland en Duitsland.

Bekijk ook: Geen breuk voor Bergwijn