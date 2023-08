Romelu Lukaku terug naar Italië: Roma-eigenaar brengt topspits hoogstpersoonlijk naar Rome

Met een privévlucht van de Amerikaanse piloot, filmproducent en zakenman Dan Friedkin reist Lukaku naar Rome voor een nieuw avontuur bij wat straks de zevende club uit zijn carrière wordt. AS Roma, sinds 2019 eigendom van Friedkin, bood Lukaku een uitweg nadat hij al een hele zomer vruchteloos op een vertrek bij Chelsea wachtte. Daar ligt hij nog drie jaar onder contract maar was zijn toekomst niet langer gewenst. De Londense club probeerde hem eerst te verkopen aan Internazionale en later aan Juventus, maar kreeg niet de gewenste prijs. Omdat zowel Chelsea als Lukaku in tijdnood kwam – de transfermarkt sluit op 6 september – zag AS Roma zijn kans schoon. De Romeinse club wordt getraind door José Mourinho die Lukaku eerder onder zijn hoede had.

Loonsvermindering

Om de deal mogelijk te maken deed Lukaku afstand van een deel van zijn loon dat hij nog van Chelsea zou krijgen. Maar de loonsvermindering gaat nu nog niet in, wel pas vanaf volgend seizoen. De hoop van Lukaku is dat hij volgend jaar dan een nieuwe club kan vinden waar hij op definitieve basis kan gaan spelen. Als hij zich dit seizoen opnieuw bewijst als topspits, zit de kans er in dat dat opnieuw tegenover goede voorwaarden gebeurt.

Lukaku staat voor een cruciaal jaar waarin hij zich opnieuw op de kaart moet zetten. Zijn reputatie heeft een deuk gekregen na enkele weinig verkwikkende transfersaga’s met Inter en Juve. Bij Roma heeft hij geen voorgeschiedenis en kan hij met een schone lei beginnen. Aangezien hij de voorbije maanden bij de reserves van Chelsea trainde, duurt het nog even voor hij wedstrijdfit zal zijn.

Bron: Nieuwsblad