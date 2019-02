Van Gerwen betreurt afwezigheid Anderson

Anderson trok zich maandag vanwege aanhoudende rugproblemen terug voor de prestigieuze competitie. „Ik heb mijn uiterste best gedaan om op tijd fit te zijn, maar het is fysiek gewoonweg onmogelijk”, luidde de verklaring van Anderson, de huidige nummer 4 van de wereldranglijst. „Ik heb zoveel pijn, zelfs bij een beetje oefenen. Het risico op langdurige schade aan mijn rug is te groot. Het is nu vooral rusten en me goed laten behandelen. Hopelijk kom ik dan later dit jaar sterker terug.”

Bijzondere keuze

De PDC heeft besloten om de vacante positie van Anderson op een bijzondere manier in te vullen. Er komt geen vaste vervanger, maar tijdens de eerste negen speelronden mag elke keer iemand anders komen opdagen. Dat plan wordt door de bond als revolutionair betiteld, waarbij de opkomende talenten meer de kans krijgen om zich aan het grote publiek te tonen.

Zo maakt Jeffrey de Zwaan op woensdag 27 maart zijn opwachting in Ahoy tegen Rob Cross. Deze partijen tellen niet mee voor de ranglijst. Van Gerwen had eigenlijk liever een vaste stand-in gezien in plaats van het spelen van veredelde demontratiepotjes. „Dat wel, maar ik weet niet precies wat de intentie van de PDC is. Misschien dat ze iets nieuws willen proberen.”

Uitdager

De Premier League begint aanstaande donderdag in Newcastle, waar direct de herhaling van de afgelopen WK-finale op het programma staat. Mighty Mike hoopt daar opnieuw met Michael Smith af te rekenen. Hij ziet de Britse generatiegenoot op zijn weg naar titelprolongatie als grootste uitdager. „Maar je weet nooit wat er gebeurt. Je hebt altijd wel een verrassing.”

Zelf stapt Van Gerwen vol vertrouwen op het vliegtuig. Na zijn derde wereldtitel op nieuwjaarsdag schreef hij zondag ook al voor de vijfde opeenvolgende keer de Masters op zijn naam. De nummer één van de wereld krijgt tijdens de Premier League ook te maken met landgenoot Raymond van Barneveld. ’Barney’ opent in Newcastle tegen James Wade, die zondag de eindstrijd bij de Masters van Van Gerwen verloor.