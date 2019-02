Verstappen: ‘Ik hoef niet naar de sportschool’

Inmiddels ligt de focus alweer helemaal op het nieuwe Formule 1-seizoen. Verstappen werkt veel aan zijn lijf met zijn persoonlijke trainer Jake Aliker, die speciaal voor hem overkomt naar zijn woonplaats Monte Carlo.

„Ik heb tijdens mijn vakantie echt even pauze gehad en niet getraind, maar nu zijn we alweer een tijdje bezig”, vertelt Verstappen in hartje Amsterdam, waar hij tijdens de lancering van zijn eigen kledinglijn ook tijd vrijmaakt voor zijn fans. Die lijken al het geduld van de wereld te hebben als ze weer en wind trotseren om een glimp op te vangen van de coureur.

„Dit is weer eens wat anders dan op het circuit of in Monaco, hè. Ik merk inderdaad dat ik wel wat losmaak in Nederland. Dat het nog steeds groeit. Hartstikke leuk. Hier over straat lopen probeer ik over het algemeen wel te vermijden.”

’s Avonds vertrekt hij alweer naar het zuiden. Thuis werkt Verstappen in betrekkelijke rust toe naar alweer zijn vijfde seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij hoeft zelfs om in shape te geraken zijn huis niet uit, bij wijze van spreken.

„Ik ga niet naar de sportschool. Op mijn balkon staan eigenlijk alle apparaten die ik nodig heb. Vooral voor m’n cardio is dat perfect. Het allerbelangrijkste blijft ik dat ik een sterke nek heb, met al die G-krachten die vrijkomen. En gelukkig is het in Monaco goed weer. Ik kan buiten gewoon in mijn T-shirt rondrennen.”