Verstappen legt de lat hoog

In alle eerlijkheid moet hij het antwoord schuldig blijven. Dat zijn team Red Bull Racing de switch heeft gemaakt van Renault naar Honda als motorleverancier zorgt voor een geheel nieuwe dimensie, maar (nog) niet voor garanties.

„Honda wil winnen en daar gaan ze alles aan doen. Die instelling, dáár houd ik van”, erkent hij. „Iedereen is positief en enorm gemotiveerd. Het ziet er goed uit, maar de andere teams zitten ook niet stil. Kijk, ik verwacht dat de auto zelf in ieder geval goed is. En dan is het te hopen dat we vanuit de Honda-kant echt een stap hebben gemaakt. Ik denk dat we nog altijd wel tekort komen (op Mercedes en Ferrari, red.), maar dat we wel binnen drie- of vier tienden achterstand qua motorverschil kunnen werken.”

Verstappen heeft de lat in ieder geval hoog gelegd. Na een matige start van 2018 heeft hij maandenlang indruk gemaakt op het circuit, waar dan ook, met uiteindelijk elf podiumplaatsen. „Als coureur ben je natuurlijk afhankelijk van het materiaal. Ik moet daarnaast leren van de lessen van de afgelopen jaren en dan hopen dat het hele pakket dit jaar samenvalt”, zegt hij, om direct op te merken dat hij niet meer als talent moet worden gezien.

„Ik kan niet blijven zeggen dat ik heel jong ben en veel moet blijven leren. Ik heb nu al vier jaar in de Formule 1 achter de rug. Natuurlijk kan het altijd beter en blijf je leren, maar ik heb al zoveel ervaring opgedaan. Ik ben geen talent meer. Het moet nu helemaal constant zijn.”