Nieuwe domper Liverpool

Nadat de koploper van Engeland afgelopen woensdag er al niet in slaagde om Leicester City te kloppen (1-1), ging het deze keer mis tegen West Ham United. In Londen werd het 1-1.

Door de nieuwe zeperd is de voorsprong op Manchester City nog maar drie punten. City won zaterdag met 3-1 van Arsenal. Tottenham Hotspur is de lijstaanvoerder tot vijf punten genaderd.

Liverpool trad maandagavond zonder de aan zijn knie geblesseerde Georginio Wijnaldum. Collega-international Virgil van Dijk stond wel in de basis bij de club die smacht naar de eerste landstitel sinds 1990.

Van Dijk wint een kopduel. Ⓒ AFP

De ploeg van trainer Jürgen Klopp kwam halverwege de eerste helft aan een doelpunt. Maar die treffer had bij gebruik van de VAR nooit geteld. James Milner stond namelijk buitenspel voordat hij zijn assist gaf aan Sadio Mané. De Senegalees werkte met links overigens prachtig af en scoorde voor het derde Premier League-duel in successie.

Vijf mnuten later was het tijd voor gerechtigheid. Michail Antonio ontsnapte aan de aandacht van Mané en verraste doelman Alisson met een droog schot in de verre hoek. In de tweede helft scoorde Liverpool niet meer tegen de nummer twaalf van Engeland.

