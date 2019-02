Hateboer de held van Atalanta

Hateboer kopte raak na een voorzet van Timothy Castagne. Hij vierde alweer zijn vierde treffer van dit seizoen in de Serie A. Hateboer scoorde tot dusver in zijn eentje net zoveel als Justin Kluivert, Stefan de Vrij, Marten de Roon en Bram Nuytinck samen in de hoogste Italiaanse voetbalklasse. Het viertal vierde dit seizoen één competitietreffer.

Aanvaller Duvan Zapata van Atalanta kwam niet tot scoren. De spits uit Colombia trof voor het eerst na acht competitieduels geen doel. Marten de Roon speelde net als Hateboer de hele wedstrijd voor Atalanta, dat naar de vijfde positie van de ranglijst klom.

Atalanta heeft slechts een punt minder dan nummer vier AC Milan.