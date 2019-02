Verstappen direct in actie op eerste testdag

Tijdens de testweken ter voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen kruipt de Limburger direct op de eerste proefdraaidag, op maandag 18 februari, achter het stuur in Barcelona. Een dag later is het de beurt aan zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly.

De testweken zijn twee keer vier dagen, dus beide coureurs komen normaal gesproken in totaal vier dagen in actie in Spanje. Doel is om dan zoveel mogelijk te rijden en data te verzamelen richting de start van het seizoen, halverwege maart in Australië. De RB15 van Verstappen en Gasly wordt volgende week woensdag aan het publiek gepresenteerd.

Verstappen: „Ik heb er wel zin in om die eerste keer naar buiten te gaan. Om te kijken hoe die Honda-motor aanvoelt, hoe hij schakelt. Daar kijk nu al heel erg naar uit.”

