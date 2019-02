Norwich-bazin loopt weg met Tim Krul

Tim Krul torent in de uitwedstrijd tegen Leeds United boven alles en iedereen uit. Ⓒ Hollandse Hoogte

LEEDS - Bij het verlaten van de spelerstunnel in het inmiddels leeggestroomde stadion Elland Road blijft een wat oudere dame plotseling stilstaan aan de rand van het veld. Op haar gezicht verschijnt een glimlach van oor tot oor, zodra ze Tim Krul ontdekt. „Thank you!”, fluistert ze, terwijl ze de Nederlander innig omhelst. „Thank you so much!”