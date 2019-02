Ødegaard hoopt op oplossing voor oud-teamgenoot

Als de laatste kou uit de lucht wordt gehaald, maakt de speler in de maanden voor zijn vertrek naar het Italiaanse Sampdoria gewoon deel uit van de selectie van Jan Olde Riekerink.

De coach is altijd gecharmeerd geweest van de dynamische middenvelder. Thorsby zelf heeft ondanks alle ontstane ophef altijd aangegeven nog tot het einde van zijn contract voor Heerenveen te willen spelen.

De Noor werd deze winter voor onbepaalde tijd verbannen naar het tweede elftal, omdat hij bij het afronden van zijn zomerse transfer naar het Italiaanse Sampdoria twee trainingen verstek liet gaan. Dat was mede om de Serie A-club te lokken om per direct nog met een transfersom over de brug te komen voor zijn aflopende contract, maar het bleef de gehele transferwindow stil.

Daarmee betaalt Heerenveen een speler door die nog grote sportieve waarde kan hebben. Thorsby zelf heeft niet alleen wedstrijden op niveau nodig om in de zomer snel aan te haken bij de Serie A-club. Nog zwaarder telt dat hij goed wil afsluiten bij de club waar hij al 4,5 jaar onder contract staat.

Vitesse-middenvelder Martin Ødegaard breekt alvast een lans voor zijn maatje en oud-ploeggenoot in Friesland. Al miste hij zijn landgenoot zaterdagavond in het onderlinge treffen tussen Vitesse en Heerenveen (2-2) niet op het veld…

„Dat hij er niet bij was, was goed voor ons, maar jammer voor Heerenveen en voor Morten”, doelt Ødegaard, die hoopt dat Thorsby nog maanden voor Heerenveen kan spelen, op zijn kwaliteiten. „Ik vind het vervelend voor hem, de hele situatie is geen goede. Ik weet niet alle details, maar hij is al een tijd bij de club. Een goede jongen, maar ik ken de mensen bij Heerenveen, dat zijn ook nice guys. Ik hoop dat ze een oplossing vinden.”