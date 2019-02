Problemen op verkeerde moment voor Advocaat

Dick Avocaat heeft het momenteel niet makkelijk bij FC Utrecht. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Het was ergens wel symbolisch, dat de wisselspelers van FC Utrecht met de trainers Zeljko Petrovic en Rick Kruys zich gisteren op het trainingsveld lieten zien, net op het moment dat de maandelijkse sirenes door de stad loeiden. Het is alarmfase één bij FC Utrecht, dat in het nieuwe jaar nog puntloos is en geteisterd wordt door incidenten.