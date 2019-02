VAR-beelden snel te zien in stadions

Dick van Egmond bevestigt het plan de beelden te tonen, maar wil zich niet laten vastpinnen op een datum. ,,Als ik een hint geef, is dat een belofte, dus zeg ik daar liever niets over. Daarnaast gaat het niet om de snelheid, maar is het belangrijk dat we het goed organiseren”, aldus de scheidsrechtersbaas, die beseft dat de fans in de stadions ’soms een stukje uitleg missen.’

Volgens hem zullen de arbiters hun besluiten niet – zoals bij American Football wel gebeurt – via de luidsprekers in het stadion toelichten. ,,Die sport leent zich daar meer voor dan voetbal, omdat het spel daar vaak stil ligt. De VAR-beslissingen mogen niet ten koste gaan van de snelheid van het spel”, aldus Van Egmond.

,,Sinds de off- en online experimenten met de VAR is het al de vraag of het mogelijk is om de supporters inzicht te geven in de besluitvorming. Het was daarbij sowieso niet mogelijk om alles tegelijk te realiseren. Het allerbelangrijkste was datgene uit te rollen, wat nodig was om de VAR optimaal te kunnen laten functioneren”, zegt hij.

,,Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om iets te ontwikkelen, waardoor we de beelden in de stadions kunnen laten zien. Maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Het gaat er niet alleen om dat iemand de juiste beelden – waarop de VAR en scheidsrechter op het veld hun beslissing baseren – stuurt, maar op locatie ook iemand de beelden ontvangt én op de schermen zet. Dat kun je niet overlaten aan goedwillende vrijwilligers.”

Het moment waarop de beelden worden getoond, is volgens de voormalig arbiter essentieel. ,,Het kan niet zo zijn dat de toeschouwers de beelden al zien op het moment dat de scheidsrechter die aan de zijlijn nog aan het beoordelen is. Dan krijg je beïnvloeding. En dat willen we dus niet.”

Afgelopen weekeinde had het vertonen van de beelden op schermen in de stadions de arbitrage kunnen helpen. Bij PEC Zwolle-FC Utrecht had geen FC Utrecht-fan nog gemord als de plaats van de overtreding van Nicolas Gavory een overtreding op PEC Zwolle-speler Kingsley Ehizibue te zien was geweest. Scheidsrechter Björn Kuipers kreeg vanuit Zeist via zijn headset te horen dat hij geen vrije trap, maar een strafschop moest geven. FC Utrecht-trainer Dick Advocaat, die door het besluit ontplofte, had met de extra informatie Kuipers gelijk moeten gegeven.

Tijdens Vitesse-SC Heerenveen leek Martin Ødegaard de 3-1 voor de thuisclub te scoren, maar VAR Danny Makkelie wees scheidsrechter Martin van den Kerkhof erop dat er in het andere strafschopgebied een overtreding op SC Heerenveen-speler Pelle van Amersfoort vooraf was gegaan. In plaats van de 3-1 toe te kennen, gaf Van den Kerkhof een strafschop aan SC Heerenveen, waaruit Sam Lammers gelijkmaakte (2-2). Beelden op de schermen in het Gelredome hadden kunnen voorkomen dat sommige fans niets van het ’gegoochel’ begrepen.

Al benadrukt dat Van Egmond dat ook veel toeschouwers wél doorhadden wat zich afspeelde. ,,We moeten ze niet onderschatten. Ik was toevallig zelf aanwezig in Arnhem en veel mensen merkten al dat er wellicht iets in het Vitesse-strafschopgebied was gebeurd. Maar ik ben het ermee eens dat het nog duidelijker kan.”