Ajax trekt een grens: ’Op onze jongens staat een flinke prijs’

Dat zegt de algemeen directeur van Ajax in zijn column in De Telegraaf. „Die belangstelling was er in de jaren voorheen ook wel, met interesse van clubs als Napoli of Tottenham Hotspur. Nu melden zich clubs van het allergrootste kaliber. Ook daarin is weer een stap hogerop gezet.”

Hij vervolgt: „Voor de interesse van grote, buitenlandse clubs zijn we niet bang. Door de sterkte van andere competities - of de zwakte van onze eigen competitie, kun je ook stellen – zijn er mogelijkheden voor die clubs om spelers aan te trekken.”

Volgens Van der Sar trekt Ajax wel een grens. „We kijken goed naar de samenstelling van de selectie, want voetballen doen we om prijzen te winnen en zo goed mogelijk te presteren. Ook volgend jaar willen we onze selectie op orde hebben. Daar is alles op ingericht. We willen jongens behouden en als dat echt heel lastig blijkt, moet daar een flinke prijs op staan zodat we goede vervangers kunnen aantrekken en nog meer in de jeugd kunnen investeren.”

