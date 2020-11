Keuken Kampioen Divisie: FC Volendam geeft De Graafschap pak slaag

De Graafschap blijft door de nederlaag derde met 22 punten. Dat zijn er vijf minder dan Almere City, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. FC Volendam komt op 21 punten en stijgt naar de vijfde plaats met evenveel punten als nummer 4 NAC.

De Graafschap kwam in de eerste helft twee keer op voorsprong via Daryl van Mieghem en Elmo Lieftink. Volendam knokte zich terug door treffers van Derry Murkin en Boy Deul.

In de tweede helft kwam de ploeg van coach Wim Jonk voor het eerst voor door Francesco Antonucci. Die benutte een strafschop na hands van Ted van de Pavert. Nick Doodeman verdubbelde de marge voor Volendam nadat doelman Rody de Boer de bal niet goed had weggewerkt. Doodeman maakte er in blessuretijd zelfs nog 2-5 van.

