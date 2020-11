Keuken Kampioen Divisie: FC Volendam geeft De Graafschap pak slaag, Cambuur onderuit

De Graafschap blijft door de nederlaag derde met 22 punten. Dat zijn er vijf minder dan Almere City, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. FC Volendam komt op 21 punten en stijgt naar de vijfde plaats met evenveel punten als nummer 4 NAC.

De Graafschap kwam in de eerste helft twee keer op voorsprong via Daryl van Mieghem en Elmo Lieftink. Volendam knokte zich terug door treffers van Derry Murkin en Boy Deul.

In de tweede helft kwam de ploeg van coach Wim Jonk voor het eerst voor door Francesco Antonucci. Die benutte een strafschop na hands van Ted van de Pavert. Nick Doodeman verdubbelde de marge voor Volendam nadat doelman Rody de Boer de bal niet goed had weggewerkt. Doodeman maakte er in blessuretijd zelfs nog 2-5 van.

Cambuur raakt achterop in titelstrijd

SC Cambuur is achterop geraakt in de strijd om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Leeuwarden ging in eigen huis met 3-2 onderuit tegen Jong Ajax.

Cambuur blijft door de tweede nederlaag dit seizoen op 22 punten staan. Dat zijn er vijf minder dan Almere City. De Friezen van coach Henk de Jong hebben wel nog een wedstrijd minder gespeeld dan de koploper.

Jong Ajax kwam al in de 8e minuut op voorsprong. Kenneth Taylor scoorde voor de Amsterdammers op aangeven van Brian Brobbey. Na een kwartier was het weer gelijk. Mees Hoedemakers schoot van afstand raak. Cambuur kwam kort daarop op 2-1. Michael Breij profiteerde van fouten in de Ajax-defensie en schoot op aangeven van Jamie Jacobs raak.

In de slotfase kwamen van Amsterdammers van coach Mitchell van der Gaag alsnog op gelijke hoogte. Een van richting veranderd schot van Devyne Rensch was voor doelman Sonny Stevens onhoudbaar. Enkele minuten later kopte Enric Llansana Jong Ajax naar de zege.

